23 Maggio 2023

Qual è il reale impatto generato dalle costruzioni sostenibili in Italia?

Per rispondere a questa domanda Green Building Council Italia ha elaborato il primo Impact Report dell’edilizia sostenibile certificata in Italia.

L’Impact Report curato da GBC Italia è stato sviluppato grazie alla partnership con USGBC (United States Green Building Council), GBCI e Arc Skoru.

Un lavoro congiunto che ha visto impegnati numerosi soggetti e che ha portato alla realizzazione di una puntuale analisi di oltre 20 milioni di mq di edifici registrati e certificati in Italia dal 2008 con i protocolli della famiglia LEED-GBC.

Lo scopo di questo studio è di giungere ad evidenziare come viene ridotto l’impatto degli edifici certificati su ecosistemi, energia ed emissioni, consumi e gestione idrica, impiego di materiali; ma anche come questi si allineino ai criteri di economia circolare e siano in grado di definire ambienti interni garanti di elevati standard di comfort e salubrità, migliorando così il benessere generale per gli utilizzatori.

Il rapporto verrà presentato all’interno dell’evento organizzato a Roma nella mattinata di martedì 13 giugno 2023 (ore 11) presso la Sala del Refettorio – Biblioteca della Camera dei Deputati, in Palazzo San Macuto, alla presenza delle Istituzioni e della stampa nazionale.

L’ingresso alla sala avverrà su invito, per tutti sarà possibile partecipare all’evento attraverso piattaforma GoTo Webinar.

