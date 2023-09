20 Settembre 2023

AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali organizza l’evento istituzionale “Legno: il più antico biocombustibile del futuro. Un asset strategico per le politiche energetiche e ambientali del nostro Paese”.

L’incontro si terrà martedì 26 settembre 2023, dalle ore 11 alle 12,30, nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Piazza Campo Marzio, 42 – Roma).

AIEL intende proporre un’occasione per coinvolgere le Istituzioni nell’importante dialogo sulla gestione delle risorse forestali, sull’uso energetico sostenibile delle biomasse legnose e sul loro contributo alle politiche energetiche nazionali, alla decarbonizzazione e al contrasto al cambiamento climatico.

Dopo i saluti del Presidente Domenico Brugnoni e l’intervento di Annalisa Paniz Direttrice generale di AIEL che presenterà il position paper “Gestione forestale e sostenibilità degli usi energetici delle biomasse forestali” elaborato dal Tavolo di Filiera Legno del Masaf, è in programma una tavola rotonda con importanti personalità del mondo politico.

Luca De Carlo, Presidente Commissione Industria del Senato

Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Industria Senato

Maria Chiara Gadda*, Vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera

Luigi Spagnolli, Segretario Commissione Affari esteri e difesa del Senato

Luca Squeri, Segretario Commissione Attività Produttive Camera e Responsabile Energia di FI

Stefano Vaccari, Capogruppo PD Commissione Agricoltura della Camera

In qualità di rappresentanti ministeriali saranno presenti:

Silvia Grandi, Direzione generale Economia Circolare del Mase

Alessandra Stefani, Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Masaf

È previsto inoltre l’intervento di Patrizio Giacomo La Pietra*, Sottosegretario al Masaf.

Per ragioni organizzative e per poter riservare un posto in Sala, confermare la presenza entro giovedì 21 settembre scrivendo a: Aiel Comunicazione – comunicazione.aiel@cia.it

