14 Dicembre 2021

Kyoto Club organizza il webinar “Legge di Bilancio, PNRR e transizione ecologica”.

Giovedì, 16 dicembre 2021 -ore 11-13

Durante il convegno saranno presentate e discusse le proposte dell’Associazione – dei suoi Soci e Gruppi di lavoro – sulla Legge di bilancio in discussione in Parlamento, in riferimento all’evoluzione dell’attuazione del PNRR e alla transizione ecologica del nostro Paese.

Per partecipare basterà collegarsi al canale YouTube di Kyoto Club.

Programma (pdf)

Potrebbe interessarti anche: