20 Maggio 2022

ENEA organizza il webinar “L’efficienza energetica nei settori produttivi”

Martedì, 24 maggio 2022 – ore 10-16

L’evento costituisce la tappa di presentazione al pubblico del Piano di Sensibilizzazione, che porterà ENEA in giro per l’Italia per incontrare imprese, stakeholder, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni per confrontarsi sulle barriere tecnologiche ed economiche che affrontano le PMI nell’implementazione di politiche di efficienza energetica.

Saranno quindi individuate soluzioni, strumenti e politiche utili alle PMI per superare le barriere.

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione.

Programma e informazioni: ENEA

Iscrizioni

