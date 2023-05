29 Maggio 2023

Kyoto Club organizza l’evento “Le revisioni del PNRR e PNIEC: opportunità e proposte”

Mercoledì, 31 maggio 2023 – ore 13-16 (ore 13-14 lunch)



Kyoto Club organizza un evento per approfondire la questione delle revisioni in corso del PNRR e del PNIEC, le quali offrono grandi opportunità per un deciso salto di qualità verso un’Italia a emissioni zero, in tutti i settori dell’economia e del nostro sistema-Paese.

Al momento del varo del PNRR, Kyoto Club ha presentato al Governo Draghi una serie di proposte e circa metà di esse erano state fatte proprie dall’Esecutivo.

L’evento si terrà a Roma, presso Spazio Europa in Via Quattro Novembre, 149

Programma e registrazioni: Kyoto Club

Potrebbe interessarti anche: