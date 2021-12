22 Dicembre 2021

La Scuola delle Energie organizza il webinar “Le comunità energetiche: produrre e consumare energia rinnovabile in modo locale, connesso e condiviso”

Mercoledì, 26 gennaio 2022 – ore 9-13/14-16

I contenuti del webinar riguarderanno: il percorso per il 2030: la nascita delle comunità energetiche; comunità energetiche e autoconsumo collettivo; modelli di realizzazione della rete; l’energia condivisa e le tecnologie appropriate; gli incentivi; passi concreti per realizzare una comunità dell’energia e best practice.

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione è aperta e gratuita, previa registrazione entro il 23 gennaio 2022.

Programma (pdf)

Iscrizioni al Webinar

