9 Giugno 2022

Italia Solare organizza l’evento “L’Agro-fotovoltaico: una soluzione sostenibile”

Venerdì, 24 giugno 2022- ore 9,30-13

Nell’ambito della quarta tappa del tour 2022 di Italia Solare, si parlerà di agro-fotovoltaico, in particolare di inquadramento generale sulla normativa per l’agro-fotovoltaico, di tecnologie e modelli di business per l’agro-fotovoltaico, e di sinergie nei territori per lo sviluppo dell’agro-fotovoltaico.

L’evento sarà svolto in modalità ibrida, in ogni caso è necessario registrarsi.

Programma e iscrizioni: Italia Solare

