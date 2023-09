29 Settembre 2023

L’Osservatorio Smart City dell’Università Bocconi organizza il workshop “L’acqua come risorsa energetica: la geotermia nella smart city”

Martedì, 3 ottobre 2023 – ore 14-17,30

L’acqua come risorsa energetica nel futuro delle smart cities. Durante l’evento si parlerà di questo e, in particolare dell’energia geotermica come fonte rinnovabile versatile e centrale nel processo di decarbonizzazione del settore energetico. L’evento approfondirà i benefici economici, sociali e ambientali e i principali aspetti regolatori, tecnologici e di business necessari all’implementazione di soluzioni geotermiche, considerando barriere e fattori abilitanti. Verranno analizzate le potenzialità di applicazione e sviluppo nel territorio milanese. Il workshop è organizzato nell’ambito del progetto MUSA. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 2 ottobre (ore 16).

Programma e registrazioni: MUSA

