4 Novembre 2022

Workshp a cura di ANIE, ENEA, ETA Florence

Nell’ambito di Key Energy – mercooledì 9 novemvre – orario 11,30-13,30

Sala Tulipano (Pad. B6)

La politica energetica necessità di un’accelerazione nello sviluppo del FV; benché sia opportuno sfruttare al massimo tutte le coperture utilizzabili degli edifici esistenti e nuovi e tutte le aree industriali, commerciali ed artigianali, non si potrà fare a meno di individuare anche porzioni di aree agricole per raggiungere gli obiettivi al 2030.

Sul territorio nazionale vi sono aree agricole già degradate, come quelle delle cave, oppure aree agricole poco produttive oppure aree agricole non utilizzate. Oggi coi sistemi agrivoltaici abbiamo l’opportunità di recuperare queste aree, un sistema in cui l’attività agricola e quella della produzione di energia elettrica si fondono, preservando la vocazione agricola del terreno.

La transizione energetica ci spinge sempre più a coniugare le attività di settori storici con quelle di settori moderni ed il sistema agrivoltaico è l’elemento di modernizzazione del territorio e uno strumento di trasformazione del paesaggio agrario.

Potrebbe interessarti anche: