Webinar tenuto da Marco Pezzaglia (giovedì 11 agosto 2022, ore 14,30)

Con i recenti documenti per la consultazione ARERA ha pubblicato i propri orientamenti in materia di definizione e regolazione dei sistemi energetici in autoconsumo e del tema della sperimentazione dei criteri di promozione dell’autobilanciamento.

Il primo dei due filoni attiene al riordino e all’evoluzione della materia autoconsumo sotto cui vengono inquadrati tanto l’autoconsumo individuale, quanto quello effettuato nell’ambito di un’aggregazione multi-utente così come i sistemi di autoconsumo realizzato in un sito o attraverso la combinazione di più siti.

Il secondo filone attiene alla possibilitàdi gestire sistemi multi-utente in forma aggregata dal punto di vista del bilanciamento.

Le due cose, nell’insieme, prefigurano il nuovo quadro dei sistemi elettrici in autoconsumo che rappresentano uno dei temi fondamentali della prossima futura evoluzione del sistema energetico nazionale.

