15 Maggio 2023

L’Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile (AIAS), organizza il primo incontro di formazione, aperto a tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, realizzazione, valutazione e gestione dei sistemi agrivoltaici.

c/o Palazzo Migliaresi, Rione Terra, Pozzuoli (NA)

Venerdì 26 Maggio 2023 – orario 9-13

Durante l’evento saranno presentati alcuni macrotemi da parte di esperti della formazione e di operatori del settore, e in relazione a questi, attraverso il confronto con il pubblico, si identificheranno specifiche esigenze di formazione, allo scopo di inquadrare problematiche e argomenti da approfondire in un percorso di formazione in costruzione.

Per programma e iscrizioni: AIAS

