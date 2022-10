16 Ottobre 2022

La prima edizione di K.EY prevede tre giornate di business e networking, con il coinvolgimento di un Comitato tecnico Scientifico presieduto dal professor Gianni Silvestrini e formato da Istituzioni, Associazioni industriali di categoria, Associazioni tecnico-scientifiche, Enti e Fondazioni.

Durante la tre giorni si svolgeranno anche eventi, convegni, dibattiti e workshop volti ad approfondire gli aspetti legati al mondo delle rinnovabili e della transizione energetica a livello nazionale e internazionale, anche dal punto di vista normativo.

Sono 6 i pilastri tematici della manifestazione, a ciascuno dei quali verrà dedicato un padiglione:

1. SEC – Solar Exhibition and Conference, l’area espositiva dedicata a Fotovoltaico e Storage, per la prima volta all’interno di K.EY. In contemporanea con la manifestazione si svolgerà anche la terza edizione di ForumTech, l’evento di formazione e informazione di Italia Solare.

2. Tecnologie e servizi per la realizzazione e gestione di impianti di produzione da energia eolica.

3. Tecnologie e progetti per la produzione e lo stoccaggio di Idrogeno (uno dei protagonisti della transizione energetica) per la prima volta con un’intera area tematica dedicata all’interno di K.EY.

4. Efficienza energetica e storage in ambito industriale e nel building, con tecnologie e servizi a disposizione delle aziende per ottimizzare i propri consumi energetici e ridurre il carbon footprint

5. Mobilità elettrica e sostenibile, dalle infrastrutture di ricarica ai servizi di mobilità interconnessa.

6. Sustainable city, il progetto speciale dedicato alla trasformazione delle città secondo il modello della smart city.

Si aggiungerà poi l’“Innovation Start up village”, spazio dedicato all’innovazione green italiana e internazionale, che configura la nuova K.EY in spazio privilegiato per favorire il dialogo tra il mondo delle imprese e le giovani realtà imprenditoriali, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business.

Per informazioni: K.EY

