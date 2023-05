17 Maggio 2023

K.EY è la vetrina completa di tecnologia, soluzioni integrate e servizi in grado di guidare la transizione energetica verso un’economia carbon-neutral, nonché hub di riferimento culturale, scientifico e tecnico e community catalyst in grado di connettere e far comunicare fra loro stakeholders, player e protagonisti del mondo delle rinnovabili

Non solo una piattaforma di business, ma anche e soprattutto un’opportunità di formazione e informazione sul tema dell’energia e sull’accelerazione del processo di transizione energetica già in atto.

Si svolgerà nel quartiere fieristico di Rimini dal 28 febbraio al 1 marzo 2024.

Per informazioni: K.EY 2024

