Italia Legno Energia, a cadenza biennale, è l’unico appuntamento italiano del 2021 dedicato alla biomassa. Si propone non solo come punto di riferimento per il comparto del riscaldamento a legna e pellet, ma anche come nuovo evento a ciclo completo nel settore, con un’attenzione crescente verso uno dei distretti più significativi dell’economia del territorio.

Il meglio della produzione internazionale di stufe, caminetti, caldaie e cucine a legna e pellet è in mostra ad Italia Legno Energia. In termini più tecnici, tutto ciò che riguarda la produzione di calore ed energia attraverso la combustione di legna e dei suoi derivati.

Italia Legno Energia è il più importante evento fieristico europeo – per dimensione e numero di espositori – del 2021 nel settore del riscaldamento a biomassa: non soltanto una grande opportunità commerciale e di business, ma una grande occasione per accendere i riflettori e attirare l’attenzione dei media su questo comparto.