4 Giugno 2021

Anev e Key Energy nel corso della quarta digital green week terranno mercoledì 9 giugno, dalle 14: 30 alle 16:00, un webinar su come investire in Italia e in Europa da energia rinnovabile per poter implementare il proprio business con l’elettrificazione verde.

Interverranno :

Simone Togni – Presidente ANEV

G.B. Zorzoli – Coordinamento FREE

Tommaso Barbetti- Elemens

Falck Renewables

Gr Value

Iscrizioni al webinar

