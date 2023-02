6 Febbraio 2023

Incontro formativo gratuito sul ruolo dei professionisti dell’energia (EGE, Energy Manager, EACE, Auditor Energetico) e le diagnosi energetiche.

Giovedì 9 febbraio 2023, dalle ore 10 alle 13, in presenza a Padova (c/o Fondazione Fenice Onlus, Lungargine Rovetta, 28) e in diretta streaming anche con registrazione dell’incontro.

Crediti Formativi riconosciuti a livello nazionale per ingegneri e periti presenti in aula o in diretta streaming.

Programma e iscrizioni



