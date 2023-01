17 Gennaio 2023

Elettricità Futura, Althesys e Enel Spa organizzano l’evento “Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana“

Mercoledì, 8 febbraio 2023 – ore 10

Lo studio di Althesys, in collaborazione con Enel Foundation ed Elettricità Futura, offre una fotografia inedita che sfata la vecchia leggenda metropolitana che “lo sviluppo delle rinnovabili in Italia si traduce solo nell’importazione di pannelli cinesi”. Cospicue ricadute economiche e occupazionali per il sistema economico italiano, oltre che benefici per la qualità dell’ambiente, emergono con dallo studio che sarà presentato.

Il programma e la sede dell’evento saranno disponibili a breve.

Informazioni e registrazioni: Elettricità Futura

Potrebbe interessarti anche: