24 Gennaio 2023

Kyoto Club organizza il webinar “Per la decarbonizzazione: efficienza energetica e riscaldamento negli edifici in Italia. Gli aggiornamenti UE e le direttive EPBD e EED”

Martedì, 31 gennaio 2023 – ore 14.30 – 16

Al secondo webinar del nuovo ciclo della campagna di sensibilizzazione “Per la decarbonizzazione: efficienza energetica e riscaldamento negli edifici in Italia” di Legambiente e Kyoto Club parteciperanno: Matteo Guidi, Policy and Advocacy Advisor – European Alliance to Save Energy, Davide Sabbadin, Deputy Policy Manager for Climate – European Environmentale Bureau, Eva Brardinelli, Buildings Policy Coordinator – Climate Action Network Europe e Marco Grippa, Programme Manager – Environmental Coalition on Standards.

Per informazioni e iscrizioni: Kyoto Club

