27 Settembre 2022

Ifema Madrid organizza la fiera internazionale “Genera Madrid 2023 la fiera dell’energia e dell’ambiente“.

Dal 21 al 23 febbraio 2023

La fiera è organizzata in collaborazione con IDAE, Istituto per la Diversificazione e il Risparmio Energetico, e in questa edizione coinciderà con la Conferenza Internazionale sulle Energie Rinnovabili, Spirec, evento di riferimento internazionale nel settore delle energie rinnovabili e che si tiene per la prima volta in Spagna. Entrambi gli eventi mostreranno il potenziale della Spagna come ottavo al mondo nelle energie rinnovabili.

Programma e informazioni: Genera

