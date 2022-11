18 Novembre 2022

Martedì 22 novembre 2022 (ore 10) – Palazzo Wedekind (Piazza Colonna) – Roma

Un confronto tra istituzioni e grandi imprese con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo degli impianti utiliy-scale per l’energia da fonte solare in Italia, che rappresenta una soluzione sostenibile ed economica in funzione del raggiungimento della sicurezza energetica nazionale.

Parteciperanno la Viceministra all’Ambiente e alla sicurezza energetica Vannia Gava e il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto.

Tra i relatori: Andrea Cristini, portavoce dell’Alleanza del Fotovoltaico in Italia.

Nel panel “Tutela ambientale, sicurezza energetica, investimenti e green job”, gli interventi di Alberto Pinori, Presidente di Anie Rinnovabili; Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente; Fabio Bulgarelli, Direttore Affari Regolatori di Terna; Alessandro Ceschiat, portavoce dell’Alleanza per il Fotovoltaico in Italia.

Prevista anche la partecipazione di alcuni parlamentari.

