27 Aprile 2023

Mercoledì 3 maggio alle 17,30, presso la sede CNA Modena di via Malavolti 27, si terrà un convegno dedicato alle imprese del territorio emiliano-romagnolo dal titolo: “Fotovoltaico per le PMI”.

Tema dell’incontro sarà il fotovoltaico in autoconsumo per il nostro comparto produttivo, ricco di capannoni di piccola e media taglia.

Sarà l’occasione per aziende e imprenditori di porre domande concrete su fattibilità, opportunità e strumenti per ammodernare i loro stabilimenti in ottica di risparmio energetico.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite, salvo esaurimento posti.



Per informazioni: tel. 059 418137

