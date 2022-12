15 Dicembre 2022

Esse Solar, in collaborazione con LONGi Solar e SolarEdge, organizza il webinar “Fotovoltaico per le imprese: affidabilità, sicurezza e garanzie per i nuovi impianti”.

Il webinar si terrà mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 15 alle 16,30. La partecipazione è gratuita.

Relatori:

Francesco Feletti (direttore commerciale Esse Solar) – “Esse Solar e il mercato fotovoltaico italiano: analisi e prospettive”

Gianluigi Riva (Sales Manager Italy LONGi) – “Bancabilità, innovazione tecnologia e qualità: come i moduli LONGi fanno la differenza”

Fabio Lantean (Sales Manager Nord Ovest SolarEdge) – “SolarEdge for business: prodotti e servizi per l’offerta industriale”

Durante il webinar verrà presentato il case study SOL.T.ER, un impianto in corso di realizzazione da parte di Esse Solar: 1.2 MWp di energia rinnovabile con LONGi e SolarEdge.

