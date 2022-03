Convegno organizzato da Italia Solare

Padova – Palazzo Bo Aula Archivio Antico, Via VIII febbraio 2, Università di Padova

ore 9,15-13

L’impennata del prezzo delle bollette sta colpendo l’impresa italiana che si vede costretta a ridurre se non interrompere la produzione. Ma oggi c’è una soluzione affidabile e attuabile da subito per difendersi dal caro energia: il fotovoltaico.

Puntare all’autonomia energetica, se non totalmente almeno in parte, attraverso l’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici in ambito industriale o assicurarsi forniture di energia elettrica tramite i PPA sono la soluzione concreta alla crisi energetica che sta mettendo in ginocchio l’economia italiana e le imprese.

Durante l’evento, organizzato da ITALIA SOLARE e dal Centro Studi di Tecnica ed Economia dell’Energia “Giorgio Levi Cases” dell’Università di Padova, verranno presentati casi pratici per l’industria e l’agricoltura e tutte le opportunità che il fotovoltaico rappresenta per le imprese del made in Italy.

L’evento è organizzato in modalità ibrida, in presenza e online. La partecipazione all’evento è gratuita ma con registrazione obbligatoria.

Programma e iscrizione