17 Novembre 2022

La nuova ecologia, Kyoto Club e Legambiente organizzano l’evento “Forum “QualEnergia?” – XV edizione“

Martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2022

Nato dall’esperienza del bimestrale QualEnergia, il Forum propone un confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Due giorni di dibattito con amministratori pubblici, docenti universitari e imprenditori impegnati in incontri e faccia a faccia condotti da giornalisti specializzati. L’evento si terrà presso laSala Verdi dell’Hotel Quirinale, in via Nazionale 7, l’accesso è riservato ai preregistrati entro i limiti di capienza e i criteri di sicurezza definiti dalle norme sanitarie in vigore al momento dell’evento.

Informazioni: ForumQualenergia

Registrazioni (link)

