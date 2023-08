8 Agosto 2023

Italia Solare organizza l’evento “Italia Solare 2023″

Alla luce dei recenti sviluppi normativi e dei dossier aperti – aree idonee, burden sharing, PNIEC, riforma del mercato elettrico e RePowerEU – l’obiettivo del Forum 2023 è quello di mettere a confronto i vari portatori di interesse su temi cruciali come crisi climatica, geopolitica, finanza green e manifattura in un’ottica di sostenibilità della transizione energetica e benefici per il sistema Paese in termini di sicurezza, redistribuzione della ricchezza, tutela della salute umana e sviluppo industriale.

L’evento si svolgerà in presenza presso Courtyard by Marriott Rome Central Park, Via Giuseppe Moscati, 7 a Roma.

