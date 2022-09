26 Settembre 2022

A Veronafiere a febbraio 2023 la nuova iniziativa nell’ambito dell’agricoltura: Fieragricola Tech, dedicata all’innovazione e alle tecnologie digitali.

Fieragricola Tech avrà cadenza annuale e negli anni pari si inserirà all’interno di Fieragricola, rassegna biennale internazionale del settore primario, a Verona dal 1898 e da allora al servizio della crescita delle imprese e del settore agricolo.

Sono tre le aree chiave che caratterizzeranno Fieragricola Tech, evento della durata di due giorni:

Robotica e digitale

Energie rinnovabili in agricoltura

Soluzioni e tecnologie per la gestione e il risparmio idrico

Si tratta di macro temi che rivestono un interesse prioritario per le imprese agricole e le catene di approvvigionamento del comparto, alla luce degli eventi legati alla crisi climatica, alla siccità che ha colpito l’emisfero Nord nei mesi scorsi e alle speculazioni in atto sui prezzi dell’energia e sulle commodity agricole, in parte legate alla guerra in Ucraina.

Per informazioni: Fieragricola Tech

