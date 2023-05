30 Maggio 2023

L’Associazione Nazionale Energia del Vento organizza l’evento “Eolico, l’energia della transizione tra paesaggio e sviluppo: una scelta di campo“

Giovedì, 15 giugno 2023, ore 14,45-17,45

L’energia eolica come volano per la transizione energetica necessita del superamento delle barriere burocratiche e ideologiche che frequentemente si frappongono alla sua crescita. I benefici dell’energia del vento si conciliano con lo sviluppo armonico del settore nel paesaggio. Ne parlerà l’Anev con i rappresentanti istituzionali ed esperti del settore durante il convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Vento 2023.

Sarà possibile partecipare in presenza, presso l’Auditorium del GSE a Roma, o in streaming (il link sarà comunicato nei prossimi giorni).

Programma (pdf)

Registrazioni: eventi@anev.org

