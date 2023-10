18 Ottobre 2023

Energy Tracks: MOBILITÀ ELETTRICA

Quale ruolo nel sistema elettrico del futuro?

Martedì 7 novembre 2023, ore 9,45 – 13,00

Aula Magna Carassa-Dadda Edificio BL28 presso Politecnico di Milano, Campus Bovisa (Via Lambruschini, 4 – Milano)

Continua la serie Energy Tracks organizzata dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e dal LEAP. La terza traccia è dedicata alla mobilità elettrica. Quali impatti ci si attendono sul sistema elettrico negli scenari al 2030? Quali benefici porta l’adozione diffusa di pratiche di integrazione tra veicolo e rete? Quali studi sono necessari per pianificare efficacemente l’infrastruttura di ricarica?

Se ne parlerà il 7 novembre presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano (Aula Carassa e Dadda), partendo con la presentazione di alcuni studi svolti in Politecnico, passando poi la parola alle aziende e alle istituzioni in tavola rotonda.

La mobilità elettrica è spesso vista come una “minaccia” per la sicurezza del sistema elettrico. Gli studi realizzati analizzano quale sia davvero il peso della ricarica elettrica sul sistema elettrico del 2030, quali siano i benefici dell’integrazione veicolo-rete tramite pratiche di smart charging, quanto sia il potenziale dei veicoli elettrici per fornire risorse di dispacciamento e flessibilità.

Inoltre, verranno presentati approcci modellistici per stimare i flussi di veicoli elettrici ai fini di, ad esempio, aiutare la pianificazione della rete di ricarica in un contesto cittadino e regionale.

Programma (pdf)

Iscrizioni (ingresso gratuito)

