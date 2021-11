29 Novembre 2021

Webinar organizzato da Fieragricola – Salone delle energie rinnovabili in agricoltura (Verona, 26-29 gennaio 2022), in collaborazione con QualEnergia.it

Il webinar si svolgerà mercoledì 15 dicembre alle ore 17 (piattaforma digitale Zoom). Durata: 1 ora circa

Si tratta di un secondo webinar in preparazione del Salone delle energie rinnovabili di Fieragricola dopo quello dedicato all’agrivoltaico dal titolo “L’agrovoltaico in Italia: cos’è e quali opportunità offre al settore agricolo” svoltosi il 16 settembre (qui un breve resoconto).

In questo webinar si analizeranno alcune opportunità non solo per ridurre il peso della bolletta energetica per le aziende agricole, ma anche consentire loro di integrare le entrate.

Verrà presentata una recente proposta di legge che viene da diverse associazioni, ricercatori e agronomi siciliani, ma applicabile a tutto il territorio nazionale, che punta a trovare nuove strategie e contributi per il sostegno del reddito di queste aziende, sfruttando le fonti rinnovabili, meglio se ad integrazione di superfici artificiali già esistenti.

Si illustrerà l’incentivo del conto termico applicato ad interventi energetici nelle aziende agricole. Infine, presenteremo dei progetti di agrivoltaico già sviluppati in Italia.

Relatori:

Guido Bissanti (dottore agronomo)

Un Piano Energetico Rurale: realizzare impianti rinnovabili per autoconsumo e vendita di energia a integrazione del reddito delle imprese agricole

Valeria Verga (Responsabile sviluppo e marketing di Esco Agroenergetica)Agroenergetica srl)

Il conto termico, un incentivo per gli interventi di efficienza energetica e uso delle rinnovabili nelle aziende agricole

relatoreREM TEC



Esempi di realizzazioni di agrivoltaico



Modera: Leonardo Berlen (QualEnergia.it)

