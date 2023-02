2 Febbraio 2023

Centro Studi Efficienza Energetica CESEF organizza il workshop “Efficienza energetica: nuove policy per uscire dalla crisi con più competitività”

Venerdì, 3 marzo 2023 – ore 10-13

Il IX Workshop CESEF ha l’obiettivo di identificare e discutere il ruolo dell’efficienza energetica per uscire dalla crisi energetica, rilanciare la capacità di spesa delle famiglie e la competitività delle imprese. ll workshop CESEF sarà anche l’occasione per presentare i risultati dello Studio 2022, che proprio su questi temi ha focalizzato l’attenzione. A conclusione dell’evento verrà consegnato il premio Energy Efficiency Manager 2023, al top manager che negli ultimi anni si è distinto nel settore per operazioni, realizzazioni e strategie vincenti.

Programma e registrazioni: CESEF

