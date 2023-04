17 Aprile 2023

La Commissione scientifica sul Decommissioning degli impianti nucleari organizza l’evento “Deposito nazionale: verso la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Lo stato dell’arte”

Roma, 21 aprile 2023 – ore 9 -14

A che punto è la realizzazione del deposito nazionale in cui mettere e gestire in sicurezza i rifiuti radioattivi? Ne discuteranno esperti, rappresentanti delle Istituzioni e Associazioni in un incontro pubblico organizzato dalla Commissione scientifica sul Decommissioning degli impianti nucleari, che si svolgerà presso la Sala CIRPS, nel Palazzo Brancaccio, Via Merulana 247 a Roma.

L’evento si svolgerà in presenza.

Programma (pdf)

