19 Settembre 2022

Argomento del webinar che si svolgerà mercoledì 28 settembre alle ore 11,30 sarà la crisi energetica che si prospetta sempre più difficile.

Il dibattito sull’attualità e sui possibili futuri scenari si svolgerà con una visione focalizzata sugli andamenti futuri in chiave analitica, grazie alla spiegazione dei mercati all’ingrosso, dei mercati future/forward e spot, e sui prodotti fisici e finanziari.

Infine si parlerà di come la soluzione YEM si inserisce in questa logica e come può aiutare nella previsione degli andamenti di mercato.

Iscrizione al webinar

