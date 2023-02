8 Febbraio 2023

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente organizza il seminario “Configurazioni per la valorizzazione dell’autoconsumo“.

Mercoledì, 22 febbraio 2023 – ore 9-13,30

Durante il seminario saranno illustrati i contenuti dei provvedimenti adottati dall’Autorità in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo di energia elettrica e, più in dettaglio: le innovazioni regolatorie del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) e del Testo Integrato dei Sistemi Distribuzione Chiusi (TISDC); i contenuti del nuovo Testo Integrato della regolazione dell’autoconsumo diffuso (TIAD), che include il caso delle comunità energetiche, dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, nonché degli autoconsumatori individuali “a distanza”. L’evento si terrà presso il Centro Congressi Fast, piazzale Morandi 2 – Milano.

Programma e iscrizioni: ARERA

