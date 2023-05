5 Maggio 2023

Università Milano Bicocca

Piazza della Scienza, 4 – Miilano – Aula Sironi – Edificio U4

La conferenza della Rete Italiana del Fotovoltaico per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione (Rete IFV) è un evento rivolto alla comunità del fotovoltaico in Italia, che vede coinvolti i principali protagonisti della ricerca e delle imprese italiane del settore.

La conferenza affronterà i temi della ricerca nel fotovoltaico, per quanto riguarda le nuove tecnologie, le principali attività di ricerca in corso e le applicazioni del fotovoltaico in contesti utility scale che fortemente integrati, come ad esempio il Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV) e l’agrivoltaico.

Gli esperti del settore si confronteranno sulle ultime scoperte scientifiche e tecnologiche, discutendo delle sfide e delle opportunità che il futuro del fotovoltaico può offrire all’intera filiera italiana del fotovoltaico.

L’evento è anche un’importante occasione di incontro per la comunità del fotovoltaico in Italia per la definizione di un piano di sviluppo per la comunità stessa. Le analisi condotte dai partecipanti alla conferenza contribuiranno a fornire elementi utili a una maggiore definizione della strategia nazionale per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia e sulle possibili soluzioni per l’integrazione di questa tecnologia nelle diverse applicazioni.

La conferenza rappresenta una grande opportunità per la comunità italiana del fotovoltaico di incontrarsi, confrontarsi e lavorare insieme per un futuro energetico sostenibile basato su questa importante tecnologia.

La conferenza darà la possibilità agli studenti di dottorato e ai giovani ricercatori di presentare i loro lavori di ricerca e di condividere le loro idee con gli altri partecipanti. Sarà per loro un’importante occasione per acquisire nuove competenze e conoscenze sulle tendenze della tecnologia fotovoltaica e sulle sue applicazioni in Italia, nonché di incontrare esperti e professionisti del settore per discutere di possibili opportunità di lavoro e di collaborazione.

Questo contribuirà a promuovere la collaborazione tra le Università, Centri di ricerca e settore industriale, favorendo la creazione di nuove partnership e progetti di ricerca. La loro partecipazione rappresenta quindi un elemento fondamentale per il futuro sviluppo del settore del fotovoltaico in Italia e a livello internazionale.

Alla conferenza parteciperanno anche esponenti delle istituzioni coinvolti nella Ricerca e sviluppo del fotovoltaico in Italia, i quali forniranno indicazioni sui piani governativi verso la decarbonizzazione del, settore energetico nazionale e riceveranno suggerimenti dai presenti sulle ulteriori iniziative a supporto della filiera italiana del fotovoltaico.

