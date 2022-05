24 Maggio 2022

Convegno organizzato da Legambiente

Presentazione della XVI edizione di Comunità Rinnovabili

c/o MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Sala Carlo Scarpa (primo piano), in Via Guido Reni 4a (Roma)



orario: 10-13,30

Presentazione della , lo storico rapporto di Legambiente che dal 2006 fotografa, anno per anno, non solo lo sviluppo dal basso delle diverse fonti rinnovabili nel nostro Paese, ma anche quanto di buono si muove nei territori.

Anche in questa edizione accanto all’analisi quantitativa quella delle storie virtuose dai territori, dai grandi ai piccoli impianti, fino alle comunità energetiche rinnovabili. Storie dal basso spinte da imprese, Comuni e cittadini che stanno cambiando il sistema energetico. Soluzioni di welfare strutturale in grado di combattere le emergenze di questo momento storico: la crisi climatica, il caro bollette e i conflitti.

Il convegno di presentazione del Rapporto sarà anche l’occasione per fare il punto sulla situazione energetica del momento, e con i diversi interlocutori – imprese, Comuni, Regioni, politici – affrontare criticità e proposte.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida, sia in presenza (posti limitati) che online.

Per chi volesse partecipare a Roma è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento posti, compilando questo form o scrivendo ad energia@legambiente.it e attendendo la conferma mail.

Per coloro che preferiscono seguire l’evento online basterà collegarsi ai canali YouTube e LinkedIn di Legambiente o alla pagina Facebook Comuni Rinnovabili.

