22 Novembre 2021

Webinar – Comunità energetiche e nuovi modelli di condivisione dell’energia: un’opportunità per la transizione energetica delle imprese

Giovedì 2 dicembre, ore 15

Energy Intelligence terrà il webinar gratuito. Nel corso dell’incontro si farà il punto sulla evoluzione energetica in atto e si approfondiranno le tematiche relative a nuove opzioni che possono rivelarsi utili in particolare nei contesti di distretti industriali: nuove forme di autoconsumo e Comunità Energetiche che consentono un aumento della autosufficienza e una riduzione dei costi per le imprese.

Programma del webinar:

Le imprese al centro della transizione energetica: come inquadrare il momento attuale e gli scenari futuri.

Davide Chiaroni (Vice Director & Co-Founder Energy & Strategy Group Politecnico di Milano)

Rendimenti economici degli investimenti in impianti di autoproduzione di energia

Luca Bonzagni (Amministratore Delegato Energy Intelligence)

Nuovi modelli di autoconsumo e Comunità Energetiche: meccanismi di funzionamento e strumenti di controllo

Federico Casali (Responsabile Competence Center Energy Intelligence)

Alessandro Scopelliti (Digital Researcher Energy Intelligence)

La Finanza al servizio della transizione energetica delle imprese

Marco Martorana (Energy & Equipment Products Development Manager Unicredit Leasing)

Iscrizioni al webinar

