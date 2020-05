25 Maggio 2020

Venerdì 12 giugno 2020, alle ore 15, Enel X organizza, in collaborazione con QualEnergia.it, un webinar gratuito per approfondire vantaggi e caratteristiche del software “Comfort Management“, ideato dalla società del Gruppo Enel per la gestione remota degli impianti di condizionamento delle imprese.

Grazie all’applicazione di strumenti di data science e ai dati di monitoraggio, l’applicativo permette di individuare opportunità di miglioramento del comfort e, allo stesso tempo, di ridurre il consumo energetico legato al condizionamento. Inoltre, attraverso il monitoraggio della qualità dell’aria, l’applicativo può inviare alert in caso di superamento dei valori di sicurezza per regolare i flussi di ingresso delle persone nelle aree o individuare e decongestionare le zone più affollate, un aspetto ancora più importante in questa delicata fase di convivenza con il Coronavirus.

Relatore: Jacopo Martinelli – Customer Insight Enel X Country Italia

Durata: circa 60 minuti (incluso question time)

Programma e modalità di iscrizione