8 Novembre 2022

L’AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, organizza il webinar “Certificati bianchi per impianti e teleriscaldamento a biomasse. Modalità di accesso e novità per i progetti con urgenza di avvio della realizzazione dell’intervento“

Giovedì, 17 novembre 2022 – ore 16-18

Con il DM 12 maggio 2021 e l’introduzione della comunicazione preliminare, i certificati bianchi diventano uno strumento più snello per l’efficientamento energetico in periodi in cui la crisi energetica ha reso tali interventi una necessità per la climatizzazione e la produzione di calore di processo per aziende e amministrazioni.

Saranno trattate, in particolare, le novità procedurali per le casistiche in cui non è possibile raccogliere dati e informazioni minimi per la presentazione di un progetto a consuntivo. Inoltre, saranno presentate soluzioni tecnologiche per decarbonizzare anche la generazione di freddo utilizzando moderni impianti a biomasse.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi.

