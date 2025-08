Case green: politiche fiscali, giustizia sociale e competitività

Convegno organizzato da Ecco Climate

presso Sala Capranichetta, Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio, Roma

ore: 10-13,30

La crisi energetica ha messo in luce la vulnerabilità del sistema paese e le conseguenze economiche per famiglie e imprese. Negli ultimi tre anni la spesa energetica è aumentata del 40%, con un aggravio medio di oltre 810 euro annui per famiglia e un costo complessivo di circa 20 miliardi, a cui si sommano oltre 56 miliardi in misure pubbliche di sostegno al reddito.

In questo scenario, una convergenza tra le politiche per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione delle abitazioni, attraverso strumenti di sostegno al reddito, permetterebbe di ridurre la vulnerabilità delle famiglie.

Per farlo, è però essenziale un’integrazione delle politiche per l’efficienza energetica in una strategia di transizione sociale e programmazione finanziaria di medio-lungo periodo. In questo senso, la transizione energetica rappresenta un’opportunità per ridurre i costi strutturali dell’energia, rafforzare l’indipendenza nazionale e promuovere una crescita economica sostenibile.

Il contesto immobiliare nazionale

La riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale richiede oltre 190 miliardi entro il 2030, e altri 300 miliardi al 2040. Questo perché l’Italia ha un patrimonio edilizio tra i più vetusti e inefficienti d’Europa, con il 70% degli immobili italiani in classi energetiche inferiori alla D.

Seppur, in Italia, l’80% delle famiglie vive in una casa di proprietà, la capacità di spesa per ristrutturazioni profonde è limitata. Ad aggravare il quadro ci sono la lunghezza dei tempi di ritorno degli investimenti e le differenze territoriali e generazionali che accentuano ulteriormente le disuguaglianze di accesso alla transizione. In questo quadro, l’assenza di politiche rivolte alla transizione e la fine degli incentivi fiscali rischiano di frenare la spinta delle famiglie verso la riqualificazione delle proprie abitazioni, lasciandole esposte alla volatilità dei prezzi dell’energia.

Questo convegno ha l’obiettivo di avviare un confronto sugli strumenti di pianificazione e finanziamento che, attraverso politiche redistributive, possano garantire ricadute economiche della transizione e rendere possibile la partecipazione all’investimento dei privati.

Insieme a esperti, rappresentati della società civile, del settore privato e della politica si cercherà di dare risposta a queste e altre domande:

Quali modelli fiscali e strumenti di incentivazione possono sostenere le famiglie più vulnerabili nell’accesso alla riqualificazione energetica?

In che modo le misure per l’efficienza energetica possono contribuire alla competitività del sistema Paese, evitando squilibri territoriali e generazionali?

Quali sono le priorità per una programmazione finanziaria di medio-lungo periodo che integri gli obiettivi climatici, sociali e di bilancio pubblico?

Qual è il ruolo del settore privato nel mobilitare risorse verso la transizione energetica del patrimonio immobiliare italiano?

A breve programma e modalità di iscrizioni