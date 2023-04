20 Aprile 2023

Chimica Verde Bionet organizza l’evento “Capraia Smart Island 2023”

Da giovedì 25 a sabato 27 maggio 2023

Giunto alla sesta edizione, Capraia Smart Island 2023 è dedicato alla transizione energetica ed ecologica per le isole minori. L’evento presenterà le principali esperienze in atto per rendere più sostenibile la gestione di energia, rifiuti, ciclo dell’acqua, efficienza energetica negli edifici, gestione del porto e mobilità sostenibile sia terrestre che marina. Verranno inoltre esposti i progetti approvati con il bando “Isole Verdi”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e che vede beneficiario anche il Comune di Capraia Isola. Sarà anche l’occasione per una carrellata sulle tecnologie innovative nei vari settori di attività. Per partecipare in presenza o da remoto alle conferenze è necessario iscriversi.

Programma e informazioni: Chimica Verde Bionet

