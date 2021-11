15 Novembre 2021

La Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile organizza il webinar “Agrivoltaico e Crowdfunding: il coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte energetiche e nelle trasformazioni del paesaggio”.

Venerdì, 19 Novembre 2021 – ore 11-12,30

È il secondo appuntamento di un ciclo di webinar che la Rete sta organizzando per mettere a confronto e a sistema le esperienze già realizzate e quelle in fase di realizzazione nel nostro Paese; per condividere gli avanzamenti tecnico-scientifici raggiunti in quest’ambito e gli aggiornamenti normativi. Tutto questo con l’intenzione di costruire una visione condivisa di cosa sia l’agrivoltaico sostenibile e di sostenerne l’implementazione.

Partecipano Falck Renewables con la presentazione dell’iniziativa “Coltiviamo Energia. Insieme” per il finanziamento del parco agrivoltaico di Landolina a Scicli (Ragusa).

Iscrizioni al Webinar

Per informazioni: Agrivoltaico Sostenibile

