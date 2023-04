20 Aprile 2023

Evento in presenza e in streaming

Giovedì 27 aprile 2023 – orario: 9,15-12,45

Padova – Sala Rossini, Caffè Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi 8.

La questione ambientale ha raggiunto un’attenzione mediatica e politica di cui fino a solo pochi anni fa non godeva. La transizione a un sistema energetico più sostenibile e alimentato da fonti rinnovabili è una delle più grandi sfide che le società e le economie devono affrontare per mantenere gli impegni presi con il pianeta e le future generazioni.

A questa consapevolezza ormai diffusa tuttavia spesso nella cittadinanza non sembra accompagnarsi una disponibilità, o forse una capacità, a cambiare le proprie abitudini.

Oltre un italiano su due continua a usare l’automobile come principale mezzo di trasporto, a volte anche per assenza di un’offerta alternativa altrettanto valida da parte del trasporto pubblico. In altri casi, alcune comunità esprimono un netto rifiuto nei confronti di nuove infrastrutture energetiche, da grandi a piccoli impianti, dai rigassificatori alle pale eoliche, passando per l’agrivoltaico.

In questa conferenza si analizzerà il rapporto tra la realizzazione degli obiettivi energetici e le istanze della cittadinanza da diversi punti di vista: quello sociologico (con Giorgio Osti), quello psicologico (con Marialuisa Menegatto) e quello degli strumenti a disposizione dei decisori politici (con Mariastella Righettini).

L’incontro sarà moderato da Arturo Lorenzoni, professore di economia dell’energia del Centro Levi Cases.

