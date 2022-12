12 Dicembre 2022

IRCAF Centro Studi di Modena organizza il “2° Convegno Nazionale sulle Comunità Energetiche”

Mercoledì, 14 dicembre 2022 – 9,30-13

Il convegno affronterà i temi dello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle strategie a esso collegate: quali modelli adottare per un rapido sviluppo delle CER. L’evento sarà trasmesso in presenza a Modena, presso Sala del Consiglio Provinciale e in diretta streaming. L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito www.ircaf.it.

Programma (pdf)

Informazioni: IRCAF Centro Studi

Potrebbe interessarti anche: