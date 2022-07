21 Luglio 2022

Solar Heat Europe organizza il webinar “100% renewable heating with existing solutions: Italy RHC-ETIP national roundtable”

Martedì, 13 settembre 2022 – ore 10 – 12

Il dibattito affronterà i temi urgenti della sicurezza energetica e della decarbonizzazione grazie all’impiego di soluzioni decentralizzate già disponibili e consolidate. Tratterà inoltre le opportunità e le sfide per il settore nel campo della ricerca e sviluppo, nonché gli sforzi di diffusione di tecnologie di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili applicate ad impianti di larga scala in Italia.

L’evento mira a riunire gli stakeholder del settore energetico e a migliorare la collaborazione in ambito di ricerca applicata e progetti pilota per l’utilizzo di tecnologie di riscaldamento diretto da fonti rinnovabili in sistemi su larga scala (impianti di teleriscaldamento e industriali) presentando esempi di successo nel contesto italiano. Infine, l’incontro vuole evidenziare il ruolo chiave delle comunità energetiche nell’accelerare la diffusione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili.

La tavola rotonda fa parte di una serie di eventi sostenuti dalla Commissione europea nell’ambito della Renewable Heating and Cooling European Technology Innovation Platform (RHC-ETIP).

Programma e informazioni: RHC platform

Potrebbe interessarti anche: