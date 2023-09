11 Settembre 2023

Via Antonio Meucci, 2 - 37135 (VR)

White Energy Group SpA è una società di servizi specializzata nell’attività di consulenza e realizzazione di soluzioni per l’efficienza e la transizione energetica delle imprese.

Supporta le aziende industriali che intendono intraprendere un percorso di sostenibilità ambientale, implementando interventi di riduzione dei consumi e di transizione verso l’utilizzo di energia rinnovabile.

Whitenergy nasce come ESCo (Energy Service Company) per proporre e investire direttamente in progetti di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra, nell’ambito industriale e agro-alimentare, attraverso un approccio integrato che va dall’offerta di servizi di Audit, alla Consulenza, all’Analisi del rischio, alla Realizzazione degli interventi, all’Energy Intelligence e al Capital Funding.

E’ un fornitore di soluzioni di efficienza energetica e rinnovabili (Efficiency Solutions Provider), opera come un integratore di tecnologie e supporta i propri clienti industriali nel loro impegno verso la sostenibilità, con i propri prodotti:

Orange: diagnosi Energetiche Obbligatorie per aziende elettrivore, gasivore e grandi imprese

diagnosi Energetiche Obbligatorie per aziende elettrivore, gasivore e grandi imprese WHITE PLUS: ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica a consuntivo o cogenerazione alto rendimento

ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica a consuntivo o cogenerazione alto rendimento BLU EASY: Incentivi per biomasse o geotermia in ambito industriale cumulabili con i TEE

Incentivi per biomasse o geotermia in ambito industriale cumulabili con i TEE VEP Virtual Energy Platform: la nostra piattaforma di monitoraggio delle performance e dei risparmi energetici

la nostra piattaforma di monitoraggio delle performance e dei risparmi energetici Green CHP e Heat: offerta EnPC (Energy Performance Concract) su cogenerazione e centrali termiche senza impatto ETS

offerta EnPC (Energy Performance Concract) su cogenerazione e centrali termiche senza impatto ETS Green Solar PPA On Site: offerta PPA (Power Purchase Agreement) per impianti a fonti rinnovabili sulle coperture degli stabilimenti senza investimenti

offerta PPA (Power Purchase Agreement) per impianti a fonti rinnovabili sulle coperture degli stabilimenti senza investimenti Green Solar PPA Virtual: offerta PPA (Power Purchase Agreement) per impianti a fonti rinnovabili con accesso ai futuri incentivi autoconsumo a distanza o delle CER

offerta PPA (Power Purchase Agreement) per impianti a fonti rinnovabili con Green Agrisolare: offerta EnPC di realizzazione chiavi in mano e senza investimenti di impianti fotovoltaici per aziende agricole e agro-industriali.

Potrebbe interessarti anche: