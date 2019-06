Sunergise è un’azienda che ha iniziato ad operare nel settore delle rinnovabili nel 2009 con la progettazione ed installazione di impianti ad energia pulita. Nel corso degli anni l’azienda per andare incontro alla propria clientela ha sviluppato la capacità di riparazione di inverter fotovoltaici sfruttando le competenze delle sue risorse nel campo dell’ elettronica di potenza. Perciò dal 2015 ad oggi l’azienda ha riparato circa 30 Mw di inverters lavorando da Perugia con i maggiori operatori O&M. Sunergise infatti può affidabilmente riparare una parte importante degli inverter, sia di stringa che centralizzati, installati negli impianti fotovoltaici in Italia.

La difficoltà della situazione delle riparazioni degli inverter consiste nel fatto che molti costruttori di inverter, se ancora operano, hanno dei costi molto elevati e dei tempi molto lunghi per la riparazione delle loro macchine; ciò dipende sia dal fatto che hanno organizzazioni poco focalizzate sulla gestione dell’after-sales, sia dal fatto che effettivamente i clienti non hanno scelta rispetto ai services ufficiali: è fondamentale in questo che di solito sia i proprietari che i manutentori non conoscano altri laboratori efficaci.

Ad esempio nel caso di riparazione di inverter ABB e Santerno l’organizzazione di Sunergise permette di adottare i più alti standard per la risoluzione dei guasti in laboratorio e ciò è possibile sia per l’ esperienza nel settore delle riparazioni elettroniche e fotovoltaiche, ma anche per la disponibilità di attrezzature di test e di prova che hanno comportato un elevato investimento.

Riparare un inverter presso Sunergise costituisce sempre un importante risparmio economico sui costi della riparazione e sui tempi di fermo ridotti della macchina che, di solito, non supera mai le due settimane.

Il vantaggio di avere in Sunergise un partner, e non un semplice fornitore, si esplicita anche sotto l’assoluta semplicità nel rapportarsi con la struttura per capire cosa l’ azienda può fare per i propri clienti. La lunga esperienza nel settore dell’ assistenza ha reso possibile il mettere a punto delle procedure molto semplici. Esse mettono a proprio agio chi deve confrontarsi con un service mentre già si è in una situazione di stress causata da un impianto che non funziona come dovrebbe risparmiando tempo proprio quando serve di più.

Per la tranquillità dei propri clienti le garanzie a copertura della buona riuscita della lavorazione possono andare dai sei mesi ai due anni a seconda delle macchine e delle scelte fatte insieme al cliente. E’ importante sottolineare inoltre come le coperture in garanzia siano applicate in un contesto leale con la regola della giusta tutela del cliente come in ogni sano contesto after-sales.

L’obiettivo finale dI Sunergise è proporre ai prorpi clienti la ​​migliore soluzione disponibile sia da un punto di vista economico che di fattibilità.