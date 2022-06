7 Giugno 2022

Il Gruppo Suncity, Business Partner di A2A Life Company, propone soluzioni innovative e tecnologiche per l’efficienza energetica B2B, cioè per piccole medie imprese, e B2C, cioè per i privati.

Nasce nel 2012 ed è specializzata nell’ingegnerizzare e standardizzare soluzioni per l’efficienza energetica, in primis fotovoltaico. Dal 2018 A2A, una tra le principali multiutility italiane che conta 13.000 dipendenti e 364 milioni di utile netto, è entrata a far parte del Gruppo, che negli anni è cresciuto arrivando a più di 80 dipendenti ed ad un fatturato di 21mln nel 2021.

Le Business Units principale sono 2.

SunCity, una ESCo certificata 11352 che offre servizi di efficienza energetica alle PMI, modelli di business esclusivi, come Noleggio Operativo e Fotovoltaico in Bolletta ed è specialista del tetto fotovoltaico, con investimenti diretti su impianti fotovoltaici realizzati con il DM FER, abbinati allo smaltimento dell’amianto, e sviluppo di progetti Green Field e di grandi impianti.

La seconda Business Units è NetCity, nata per occuparsi di scounting e trading di componenti tecnologici e trasformatasi nel 2020 nel referente tecnico per l’assistenza alla vendita e la realizzazione dei servizi VAS del Gruppo A2A sulla clientela retail/domestica. Nello specifico si occupa di installazione chiavi in mano per privati di impianti Fotovoltaici, caldaie, clima, pompe di calore e WallBox e di Superbonus110%.

Il Gruppo SunCity ha sviluppato attraverso il programma Suncity Partner una capillare rete di più di 250 Partner, installatori, commerciali, studi tecnici, smaltitori, progettisti, imprese edili etc….per competere nel campo dell’energia e dell’efficienza energetica.

In questo modo è stata creata una rete di professionisti unica nel settore dell’energia, con molti vantaggi e convenzioni a disposizione.

Ogni partner è un compagno di viaggio e diventa parte di una community unica: per SunCity lavorare insieme significa condividere un sistema di valori attorno ai quali costruire un viaggio comune, un modo di essere e di operare. Valori in cui credere, capaci di migliorare la qualità del business e della vita.

