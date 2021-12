16 Dicembre 2021

Nata a Rieti nel 2015, RESET è un’azienda attiva nel settore dell’economia circolare e delle rinnovabili. È una PMI innovativa che impiega stabilmente 70 dipendenti in un’unità produttiva di 7000 m2 in cui si concentrano R&D, ingegneria, costruzioni e sviluppo business. Ha brevettato la tecnologia SyngaSmart il cui scopo è quello di produrre energia elettrica e calore utilizzando biomasse residuali, attraverso un processo di gassificazione carbon-negative, unico nel panorama delle rinnovabili. Di potenza fino a 200 kWe, gli impianti SyngaSmart sono pensati per una generazione energetica distribuita sul territorio, a servizio di aziende e comunità energetiche rinnovabili. Caratteristica peculiare di questa tecnologia è la sua capacità di stoccare Carbonio in forma solida grazie al Biochar risultante come sottoprodotto del processo: oltre ad essere una Negative Emission Technology (come definito dall’IPCC) è anche un ammendante naturale certificato dal Mipaaf. Le future applicazioni della tecnologia di RESET offriranno nuove soluzioni tecnologiche e di business in settori strategici: rifiuti organici e fanghi da depurazione. In altre parole, Economia Circolare.

