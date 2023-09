19 Settembre 2023

Meyer Burger è un’azienda svizzera del settore fotovoltaico che produce celle e moduli solari di alta qualità. Con le sue tecnologie proprietarie, l’azienda stabilisce nuovi standard in termini di durata, efficienza delle prestazioni e rendimento energetico. Con celle e moduli solari, made in Germany, designed in Switzerland, e prodotti secondo elevati standard di sostenibilità, Meyer Burger guida la rinascita del settore fotovoltaico europeo e punta a una posizione di leadership.

Con grande passione, gli oltre 1.300 dipendenti di Meyer Burger investono ogni giorno tempo ed energie per costruire il modulo solare più redditizio e sostenibile al mondo. Fedele a questo obiettivo, l’azienda gestisce strutture di ricerca in Svizzera, siti di sviluppo e produzione in Germania e negli Stati Uniti e team di vendita in Europa, Stati Uniti e Asia.

Meyer Burger coniuga la tecnologia innovativa con la tradizione e il coraggio di guidare il fotovoltaico in una nuova era. Da quasi 70 anni è la spina dorsale del settore. Ora affronta la fase successiva e reinventa il suo modello di business: come produttore di celle e moduli solari ad alte prestazioni, definisce nuovi standard di sostenibilità e usa la sua tecnologia proprietaria di celle Heterojunction e la SmartWire Connection Technology per produrre i moduli solari più redditizi. Made in Germany. Designed in Switzterland.

I moduli ad alte prestazioni con tecnologia brevettata SmartWire Connection Technology sono privi di piombo e di altre sostanze tossiche e prodotti al 100% con energie rinnovabili. Trasporti brevi, supply chain sicure e creazione di valore a livello regionale con fornitori locali ed europei garantiscono posti di lavoro e risparmio di CO2.

