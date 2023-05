30 Maggio 2023

L’Azienda

IBC SOLAR è un fornitore leader di soluzioni e servizi energetici nel campo del fotovoltaico e dell’accumulo. L’azienda offre sistemi completi e copre l’intera gamma di attività, dalla progettazione alla consegna chiavi in mano degli impianti fotovoltaici.

IBC SOLAR è stata fondata nel 1982 a Bad Staffelstein dal fisico e imprenditore Udo Möhrstedt che è oggi un pioniere della rivoluzione energetica, con filiali e uffici commerciali in oltre 30 Paesi. Il Gruppo conta attualmente circa 420 dipendenti.

Attiva in tre segmenti di mercato

Ad oggi, IBC SOLAR ha realizzato impianti fotovoltaici in tutto il mondo per una potenza di oltre 7 gigawatt. La gamma comprende soluzioni energetiche nei tre segmenti di mercato residenziale, commerciale e industriale e parchi solari. IBC SOLAR lavora a stretto contatto con una rete di Premium Partner che garantiscono un’installazione professionale e di alta qualità.

Successo nei settori della distribuzione e del project business

Con la sua visione “Creiamo autosufficienza energetica e zero emissioni fornendo un facile accesso all’energia infinita del sole – per un mondo in cui valga la pena vivere”, l’azienda opera nei due settori della distribuzione e dei progetti. In quanto azienda indipendente dai produttori, IBC SOLAR vende tutti i prodotti necessari per produrre e immagazzinare l’energia generata dal sole, come moduli, supporti, inverter, sistemi di gestione dell’energia e sistemi di accumulo. Inoltre, IBC SOLAR considera i progetti in termini di sistemi completi, in cui i componenti sono sviluppati e testati congiuntamente. IBC SOLAR non solo installa prodotti di fornitori rinomati ma fornisce anche soluzioni proprie di alta qualità e ad alte prestazioni.

Nel campo dei progetti, l’azienda sviluppa, implementa e commercializza soluzioni energetiche chiavi in mano in tutto il mondo. Queste soluzioni vanno dai grandi impianti fotovoltaici per clienti commerciali e industriali ai parchi solari a terra, che vengono trasferiti direttamente ai gestori degli impianti o agli investitori. La gestione tecnica con il monitoraggio e la manutenzione degli impianti completa l’offerta di servizi in questo campo.

Un pioniere grazie alla qualità IBC SOLAR

Fin dalla sua fondazione, l’azienda si è concentrata su prodotti di alta qualità. Oltre a certificare i fornitori e ad ispezionare le merci in arrivo, IBC SOLAR esegue test approfonditi in condizioni reali presso il proprio impianto test, realizzato all’aperto vicino alla sede.

I prodotti sono certificati secondo gli standard applicabili e valutati da istituti indipendenti di fama mondiale (TÜV, VDE e Fraunhofer ISE). I prodotti IBC SOLAR vengono anche valutati e messi alla prova in un laboratorio di prova, il SUNLAB, per garantire che i suoi sistemi soddisfino sempre gli standard più elevati.

Potrebbe interessarti anche: